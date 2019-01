അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ഹാജർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ‘പ്രസന്റ് സാർ’, ‘യെസ് സാർ’ എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. പകരം ‘ജയ്ഹിന്ദ്’ എന്നോ ‘ജയ്ഭാരത്’ എന്നോ പറയണം. കുട്ടികളിൽ ദേശസ്നേഹം ഉണർത്താനായി പുതുവർഷം മുതൽ ഈ രീതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി.

സർക്കാർ, എയിഡഡ്, അൺ എയിഡഡ് സ്കൂളുകൾക്കെല്ലാം ഇത് ബാധകമാണ്. ‘‘ഒരു കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് പതിനായിരം വട്ടമെങ്കിലും രാവിലെ ‘യെസ് സർ’ , ‘യെസ് മാഡം’ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകും. അതിനുപകരം ‘ജയ് ഹിന്ദ്’ എന്നുപറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ദേശസ്നേഹമെന്ന വികാരം ഉണ്ടാകും’’ -വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്രസിങ് ചുഡാസമ വിശദീകരിച്ചു. തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും പിന്നീടെപ്പോഴോ മാറിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

എ.ബി.വി.പി.യുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനമാണ് ചുഡാസമയിൽ ഈ ആശയം വീണ്ടും ഉദിക്കാൻ നിമിത്തമായത്. അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ രാജസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള സന്ദീപ് ജോഷി എന്ന അധ്യാപകനെ ആദരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ ഹാജരെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതികരണം നടപ്പാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ഇത് പിന്നീട് അവിടെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് ജോഷി പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസംതന്നെ ഗുജറാത്തിലും ‘പ്രസന്റ് സാറി’നെ പടികടത്തി മന്ത്രി ചുഡാസാമ ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: students of gujarat schools will record their present through calling jai hind or jai bharath