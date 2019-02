ന്യൂഡൽഹി: അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഐ.ഇ.ഡി.(ഇംപ്രൊവൈസ്‌ഡ്‌ എക്സ്‌പ്ലൊസീവ്‌ ഡിവൈസ്‌) ഉൾപ്പെടെ മാരക സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ വർധിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2018-ൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ 57 ശതമാനം വർധനയാണുണ്ടായത്. അതേസമയം, നക്സൽ ബാധിതമേഖലകളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലും സമാനസംഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും എൻ.എസ്.ജി.ക്ക് കീഴിലുള്ള ദേശീയ ബോംബ് ഡേറ്റാ കേന്ദ്ര (എൻ.ബി.ഡി.സി.)ത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സാധാരണ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കശ്മീരിലെ ഭീകരർ അടുത്തിടെയാണ് ഐ.ഇ.ഡി. കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സുരക്ഷാ സൈനികരെയാണ് ഭീകരർ ഐ.ഇ.ഡി. സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എൻ.ബി.ഡി.സി.യാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിനുശേഷമുള്ള അന്വേഷണവും ഇവരാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

കശ്മീരിൽ 2014-ൽ 37 ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതു 2015-ൽ 46, 2016-ൽ 69, 2017-ൽ 70 എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷം എണ്ണം 117-ലെത്തി. കശ്മീർ ഒഴികെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും ഐ.ഇ.ഡി. സ്ഫോടനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാവോവാദി മേഖലകളിൽ ഐ.ഇ.ഡി. സ്ഫോടനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർഷം 98-ൽ നിന്ന് 77 ആയി. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാപമേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം 32 എണ്ണമായി. 2017-ൽ 66 സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഈ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ഐ.ഇ.ഡി. സ്ഫോടനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉഗ്രശക്തി കാരണം മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2017-ൽ രാജ്യത്ത് ആകെ 244 ഐ.ഇ.ഡി. സ്ഫോടനങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഇതിൽ 61 പേർ മരിച്ചു. എന്നാൽ, 2018-ൽ 174 സ്ഫോടനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിലും 108 പേർ മരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞവർഷം മാവോവാദി മേഖലകളിലെ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 55 പേരാണ്. സുരക്ഷാസേനകളിൽനിന്ന് ശക്തമായി തിരിച്ചടി നേരിടുന്നതിനാൽ ഭീകരരും മാവോവാദികളും മറ്റു കലാപകാരികളും 2018 മുതൽ ഐ.ഇ.ഡി. സ്ഫോടനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.

