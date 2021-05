ന്യൂഡൽഹി: സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്രം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. ജോലിയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംവരണത്തിനായി പിന്നാക്കപ്പട്ടിക നിശ്ചയിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം 102-ാം ഭരണഘടനാഭേദഗതിയോടെ ഇല്ലാതായെന്ന മറാഠാ സംവരണക്കേസിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നും കേസ് തീർപ്പാവുംവരെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറാഠാ വിധിയിലെ ഭാഗം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കേരളമുൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വാദങ്ങൾ തള്ളുന്നതായിരുന്നു വിധി.

മറാഠാ വിഭാഗത്തിന് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ മഹാരാഷ്ട്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് ഭരണഘടനാബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയത്. പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം സംബന്ധിച്ച് 2018-ൽ കൊണ്ടുവന്ന 102-ാം ഭരണഘടനാഭേദഗതിയും സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന 342-എ വകുപ്പിനെ ഭൂരിപക്ഷവിധിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനോടാണ് കേന്ദ്രത്തിന് വിയോജിപ്പ്. അതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഗവർണർമാരുമായി ആലോചിച്ചശേഷം പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന 342-എ വകുപ്പ് നിലവിൽവന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം ഇല്ലാതായെന്നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ നാഗേശ്വര റാവു, ഹേമന്ദ് ഗുപ്ത, എസ്. രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവർ വിധിച്ചത്. എന്നാൽ, ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷണും അബ്ദുൾ നസീറും ഇതിനോട് വിയോജിച്ചിരുന്നു.

