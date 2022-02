ലഖ്നൗ/പനജി/ദെഹ്‌റാദൂൺ: ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർ തിങ്കളാഴ്ച പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക്. രാവിലെ ഏഴുമുതൽ വൈകീട്ട് ആറുവരെയാണ് പോളിങ്.

രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന യു.പി.യിൽ ഒമ്പതുജില്ലകളിലായി 55 സീറ്റിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുഹമ്മദ് അസംഖാനും ധനമന്ത്രി സുരേഷ് ഖന്നയും ഉൾപ്പെടെ 586 നേതാക്കൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ 55 സീറ്റിൽ 38-ലും ബി.ജെ.പി.യാണ് ജയിച്ചത്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിക്ക് 15 സീറ്റ് കിട്ടി.

ഗോവയിൽ 40 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് 301 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 68 പേർ സ്വതന്ത്രരാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 70 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് 636 പേരാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 81.72 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് 11,647 പോളിങ് ബൂത്തുകളിലായി എത്തുക.

