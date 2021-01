ബെംഗളൂരു: കർണാടക പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ ആറുപേരെ ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് (സി.സി.ബി.) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ രചപ്പ, ചന്ദ്രപ്പ, മഹേഷ്, സന്തോഷ്, ശ്രീനിവാസ്, നിഖിത് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജ്ഞാനഭാരതി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഉള്ളാലിൽ പരിശോധന നടത്തിയാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇവരിൽനിന്ന് ചോദ്യപ്പേപ്പറുകളും 24 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നുവാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഉദ്യോഗാർഥികളിൽനിന്ന് പണംവാങ്ങി ചോദ്യപ്പേപ്പർ വിതരണം ചെയ്യാൻ മോഷ്ടിച്ചവാഹനങ്ങളാണ് പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അസിസ്റ്റന്റ് (എഫ്.ഡി.എ.) പരീക്ഷാ ചോദ്യപ്പേപ്പറാണ് ചോർന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് എഫ്.ഡി.എ. പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ചു.

2016-ലെ പി.യു. പരീക്ഷാ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും 2018-ലെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും മുഖ്യപ്രതിയായിരുന്ന ശിവകുമാറുമായി പ്രതികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നകാര്യം പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.

കെ.പി.എസ്.സി. പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

