മുംബൈ: പാകിസ്താനിൽനിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽനിന്നും അനധികൃതമായി കുടിയേറിയ മുസ്‌ലിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ശിവസേന മുഖപത്രം സാമ്‌ന. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായ മുസ്‌ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന റാലി നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുപിന്നാലെയാണ് ശിവസേനയും അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ കാവിക്കൊടിയിലേക്ക് ചുവടുമാറിയ മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺസേനയുടെ നടപടിയെയും ശിവസേന മുഖപത്രത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പൗരത്വനിയമഭേദഗതിയിൽ നിലപാടുമാറ്റിയ മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺസേന നേതാവ് രാജ് താക്കറെയെയും ശിവസേന വിമർശിച്ചു.

പൗരത്വനിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺസേന വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, ഒരുമാസംമുമ്പ് രാജ്താക്കറെ നിയമത്തിനെതിരായിരുന്നു. പുതിയ വെളിച്ചം എവിടെനിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ശിവസേന മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

