മുംബൈ: മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കെതിരേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപകീർത്തിപരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിൽ പ്രകോപിതരായ ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ വഡാലയിൽനിന്നുള്ള യുവാവിനെ മർദിച്ചശേഷം തലമൊട്ടയടിച്ചു. ഹിരാമണി തിവാരി(30)എന്ന യുവാവിനെതിരേയായിരുന്നു ആക്രമണം. രാഹുൽ തിവാരി എന്ന പേരിലുള്ള ഹിരാമണി തിവാരിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പരാമർശം നടത്തിയത്.

പൗരത്വ നയമഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്‌ലാമിയ സർവകാലശാലയിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ ജാലിയൻവാലാ ബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുള്ള ഉദ്ധവ് താക്കറേയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഭീഷണി വന്നതിനെത്തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഒരുകൂട്ടം ശിവസേനാ പ്രവർത്തകരെത്തി വഡാല ശാന്തിനഗറിലെ വസതിയിൽനിന്ന്‌ ഹിരാമണി തിവാരിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചശേഷം തലമൊട്ടയടിക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവിന്റെ പരാതിയിൽ വഡാല പോലീസ് കേസെടുത്തു. താൻ വിശ്വഹിന്ദു, ബജറംഗ്‌ദൾ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

