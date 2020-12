ജമ്മു: ഡൽഹി ജവാഹർലാൽ നെഹ്രു സർവകലാശാല (ജെ.എൻ.യു.) മുൻ വിദ്യാർഥി നേതാവ് ഷെഹ്‌ല റഷീദിനെതിരേ ആരോപണവുമായി പിതാവ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഷോറ. ഷെഹ്‌ലയുടെ സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്കെതിരേ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ജമ്മു ഡി.ജി.പി.ക്കെഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അച്ഛന്റെ ആരോപണങ്ങൾ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് ഷെഹ്‌ല പ്രതികരിച്ചു. ഭാര്യയെ മർദിക്കുന്ന ഷോറയിൽനിന്ന് അകന്നുകഴിയുകയാണ് അമ്മയും സഹോദരിയും താനുമെന്നും ഷെഹ്‌ല പറഞ്ഞു. ഗാർഹികപീഡനത്തിന് നൽകിയ പരാതിക്കുള്ള പ്രതികാരമാണ് കത്തെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാനായി മുൻ എം.എൽ.എ. എൻജിനിയർ റഷീദ്, വ്യവസായി സരൂർ വതാലി എന്നിവരിൽനിന്ന് ഷെഹ്‌ല മൂന്നുകോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച കത്തുപുറത്തുവിട്ട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഷോറ ആരോപിച്ചു. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനു പണം നൽകിയെന്ന കേസിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ദേശീയാന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ്ചെയ്തവരാണ് ഇരുവരും.

