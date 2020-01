റാഞ്ചി: ജാർഖണ്ഡിൽ പത്ഥൽഗഡി അനുഭാവികൾ ഏഴുപേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി. പടിഞ്ഞാറൻ സിങ്ഭും ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ജാർഖണ്ഡിലെ ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് പത്ഥൽഗടി. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമമാണ് പരമാധികാരകേന്ദ്രമെന്ന്‌ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പത്ഥൽഗഡി അനുകൂലികൾ ബുറുഗുലികേല ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു യോഗം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ എതിർത്ത ഗുളികേല പഞ്ചായത്തിലെ ഉപമുഖ്യൻ ജെയിംസ് ബുദ്ധയെയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആറുപേരെയും പത്ഥൽ അനുകൂലികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂർനീണ്ട തിരച്ചിലിനുശേഷമാണ് കാട്ടിൽനിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായത്.

സംഭവം തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും കടുത്തവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

പത്ഥൽഗടി പ്രസ്ഥാനം

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ പുറമേനിന്നുള്ള ആരെയും ഇവർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഭീമൻ ശിലാഫലകത്തിലാണ് പ്രധാന അറിയിപ്പുകളും മറ്റും പതിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഫലകങ്ങളാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്.

