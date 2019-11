കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടത്-കോൺഗ്രസ് സഖ്യം അമ്പേ പാളി. ഖരഗ്പുർ, കലിയാഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും കരിംപുരിൽ സി.പി.എമ്മുമാണ് മത്സരിച്ചത്. മൂന്നിടങ്ങളിലും മൂന്നാമതെത്താനേ ഇവർക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

കാലിയാഗഞ്ച് മണ്ഡലത്തിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 2418 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർഥി തപൻ ദേവ് സിൻഹ ബി.ജെ.പി.യുടെ കമൽ ചന്ദ്ര സർക്കാരിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി.ക്ക് 56,162 വോട്ടിന്റെ ലീഡുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. ഖരഗ്പുരിലും കാലിയാഗഞ്ചിലും തൃണമൂൽ ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ചു ജയിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്.

സിറ്റിങ് സീറ്റായ കരിംപുരിലും തൃണമൂൽ 24,119 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയം നേടി. വിമലേന്ദു സിങ് റോയി ആണ് ജയിച്ചത്‌.

ബി.ജെ.പി.യുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിനേറ്റ തിരിച്ചടി -മമത

ബി.ജെ.പി.യുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിനും ബംഗാൾ ജനതയെ അപമാനിച്ചതിനുമുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു. വിഭാഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അവരെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഹിമാചലിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമെല്ലാം നേരിട്ട തിരിച്ചടികൾ ബി.ജെ.പി.യുടെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കുള്ള താക്കീതാണ്. അവരുടെ സമയമടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു -മമത പറഞ്ഞു. പശ്ചിമബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും സ്വയം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനുപകരം ബി.ജെ.പി.യെ സഹായിക്കുകയാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

