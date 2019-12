ബെംഗളൂരു: പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ കർണാടകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിലും മംഗളൂരുവിലും സ്ഥിതി ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിലും റായ്ച്ചൂർ, ഹുബ്ബള്ളി, കൊപ്പാൾ, കോലാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്ലക്കാർഡുകളും കൈയിലേന്തി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധപ്രകടനം. വിവിധ മുസ്‌ലിം സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റായ്ച്ചൂർ ഭഗത് സിങ് സർക്കിളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധപ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിനുപേർ പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാർഥികളും പ്രകടനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. കൊപ്പാൾ ഈദ്ഗാഹ് മൈതാനത്താണ് പ്രകടനം നടന്നത്.

അതേസമയം, ബെംഗളൂരുവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയശേഷംമാത്രമേ നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണർ ഭാസ്കർ റാവു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ അവഗണിച്ച് പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരേ ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച 244 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും 10 പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായും ഭാസ്കർ റാവു പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. പൗരത്വനിയമഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രകടനങ്ങളും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഭാസ്കർ റാവു വ്യക്തമാക്കി.

