ന്യൂഡൽഹി: ആദായനികുതി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനെതിരേ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും നൽകിയ ഹർജികൾ ഓഗസ്റ്റിൽ കേൾക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. അതേസമയം, ‘യങ് ഇന്ത്യൻ’ കമ്പനിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി ആദായനികുതി അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനു മുമ്പാകെയുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ പരാതിക്കാർക്ക് അവിടെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

‘നാഷണൽ ഹെറാൾഡ്’ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2011-’12 വർഷത്തെ ഇവരുടെ വരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരേ രാഹുലും സോണിയയും ഓസ്കർ ഫെർണാണ്ടസും നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സെപ്റ്റംബർ പത്തിനു തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരായ അപ്പീലുകളാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കുന്നത്.

‘നാഷണൽ ഹെറാൾഡ്’ പത്രത്തിന്റെ ഉടമകളായ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണലിന്റെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ ഓഹരികളും ‘യങ് ഇന്ത്യൻ’ വാങ്ങിയിരുന്നു. പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച ‘യങ് ഇന്ത്യനി’ലേക്ക് ഓഹരികൾ മാറ്റുക വഴി അസോസിയേറ്റഡ് ജേണലിന്റെ ആസ്തികൾ രാഹുലും സോണിയയും വകമാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം.

‘യങ് ഇന്ത്യ’ന്റെ ഓഹരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോണിയ 1.9 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നികുതിയടച്ചതെന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസിന്റെ 90 കോടിയുടെ കടവും ‘യങ് ഇന്ത്യൻ’ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുവെന്നും അതിൽനിന്ന് വരുമാനമൊന്നും ലഭിക്കില്ലെന്നുമാണ് സോണിയയുടെ വാദം.

‘യങ് ഇന്ത്യ’ന്റെ ഓഹരി കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ വരുമാനം നേരത്തേ കണക്കാക്കിയതുപോലെ 68 ലക്ഷമല്ല, മറിച്ച് 154 കോടിയാണെന്ന് നികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നു. വെറും 50 ലക്ഷം നൽകി ‘യങ് ഇന്ത്യ’ന്റെ 90.25 കോടി രൂപ വകമാറ്റാൻ രാഹുലും സോണിയയും മറ്റും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നുകാട്ടി ബി.ജെ.പി. നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി നൽകിയ സ്വകാര്യ ക്രിമിനൽ കേസും വിചാരണക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെയുണ്ട്.

