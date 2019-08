ന്യൂഡൽഹി: പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർഫ്യൂവും മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ തെഹ്‌സീൻ പൂനാവാല നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയത് ചോദ്യംചെയ്ത് കശ്മീർ ടൈംസ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഡിറ്റർ അനുരാധ ബാസിൻ നൽകിയ ഹർജി ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അടിയന്തരമായി കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. കശ്മീരിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനുപുറമേ, ടെലിഫോൺ ലൈനുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ്, വാർത്താ ചാനലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചതിനെതിരേയാണ് തെഹ്‌സീൻ പൂനാവാലയുടെ ഹർജി. ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനാകുന്നില്ല. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമർ അബ്ദുള്ള, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ തടങ്കലിൽ വെക്കരുത്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി ഇല്ലാതാക്കിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യംചെയ്ത് അഡ്വ. എം.എൽ. ശർമ നൽകിയ ഹർജിയും സുപ്രീംകോടതിക്ക് മുൻപാകെയുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരേ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പാകിസ്താൻ സർക്കാരും കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളും പറയുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയ്ക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ശർമയുടെ വാദം.

Content Highlights: SC to hear plea against curfew in Kashmir