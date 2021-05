ന്യൂഡൽഹി: അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പ്രതി കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചേക്കാമെന്ന കാരണത്താൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കോവിഡ് മരണസാധ്യത ജാമ്യത്തിനുള്ള കാരണമായി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കോടതികൾ കീഴ്‌വഴക്കമാക്കരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ് വിനീത് ശരൺ അധ്യക്ഷനായ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡിനെ മുൻകൂർജാമ്യത്തിനുള്ള കാരണമാക്കാമോ എന്ന വിശാലമായ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സുപ്രീംകോടതി അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വി. ഗിരിയെ നിയോഗിച്ചു. പ്രതീക് ജെയിൻ എന്നയാൾക്ക് മുൻകൂർജാമ്യം നൽകിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരേ യു.പി. സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യത്തിന് മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തത് പ്രതികളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നും അസാധാരണസമയങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

പ്രതിക്കെതിരേ 130 കേസുകളുണ്ടെന്ന് യു.പി. സർക്കാരിനുവേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാൻ കോവിഡ് കാരണമാണെന്ന തത്ത്വത്തിലാണ് ഉത്തരവ് മുഴുവനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും സ്റ്റേചെയ്യണമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഉത്തരവ് സ്റ്റേചെയ്തശേഷം പ്രതിക്ക് നോട്ടീസയച്ച സുപ്രീംകോടതി കേസ് ജൂലായ് ആദ്യവാരം പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

Content Highlights: SC stays Allahabad HC order granting anticipatory bail over fear of death due to Covid