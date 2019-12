ന്യൂഡൽഹി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളോട് രാജ്യത്തെ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ സംവിധാനം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ തീരുമാനിച്ചു.

2012-ലെ നിർഭയ കേസ് നടപടികളിലെ കാലതാമസം ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്താണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം. ബലാത്സംഗക്കേസുകളിലെ വിവാദമായ ചില പരിശോധനകൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടോയെന്നതും മറ്റും അറിയിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫെബ്രുവരി ഏഴിനകം ഹൈക്കോടതികൾ തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് നല്കണം.

നിർഭയക്കേസ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപടിയെടുത്തിട്ടുപോലും കേസ് തീരാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. രാജ്യം ഞെട്ടിയ നിർഭയ സംഭവത്തിനുശേഷം ക്രിമിനൽനിയമത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Sc says to examine the effectiveness of the criminal justice system