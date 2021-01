ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീംകോടതിയിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ആഭ്യന്തര നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെതിരേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചില മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർക്കെതിരേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ നടപടിയെടുത്തേക്കുമെന്നതരത്തിൽ ‘സുപ്രീംകോടതിവൃത്തങ്ങളെ’ ഉദ്ധരിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതി പ്രസ്താവനയിറക്കിയത്.

രഹസ്യസ്വഭാവത്തിലുള്ളതും ആഭ്യന്തരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിനെതിരേയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിക്കെതിരേ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ നടപടിയെടുത്തേക്കുമെന്ന തരത്തിൽവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ആധാരം.

Content Highlights: SC says it never releases information on in-house proceedings