ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവും ജമ്മുകശ്മീർ മുൻ മുഖ്യന്ത്രിയുമായ ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ തടങ്കലിലാക്കിയതിനും പൊതുസുരക്ഷാനിയമം ചുമത്തിയതിനുമെതിരേ സഹോദരി സാറാ അബ്ദുള്ള പൈലറ്റ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ജമ്മുകശ്മീർ ഭരണകൂടത്തിന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസയച്ചു. ജഡ്ജിമാരായ അരുൺമിശ്ര, ഇന്ദിരാ ബാനർജി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്, സാറയുടെ ഹേബിയസ്‌ കോർപ്പസ് ഹർജി വാദംകേൾക്കാനായി മാർച്ച് രണ്ടിലേക്കുമാറ്റി.

കേസ് നേരത്തേ പരിഗണിക്കണമെന്നു സാറയ്ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. ഇത്രയുംകാലം കാത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ 15 ദിവസംകൂടി ആവാമെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചുമുതൽ ഒമർ അബ്ദുള്ള വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്.

കശ്മീർജനതയ്ക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് -സാറാ അബ്ദുള്ള

ന്യൂഡൽഹി: കശ്മീർജനതയ്ക്കും രാജ്യത്തെ മറ്റു പൗരന്മാരുടെ അതേ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മുൻ ജമ്മുകശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ളയുടെ സഹോദരി സാറാ അബ്ദുള്ള.

ഒമറിന്റെ തടങ്കലിനെതിരേ താൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി കേട്ടശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. രാജ്യത്തെ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയിൽ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും പൂർണവിശ്വാസമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും അവകാശം കശ്മീരുകാർക്കും ലഭിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് -അവർ പറഞ്ഞു.

