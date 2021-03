സച്ചിൻ വാസേ| Photo: PTI

മുംബൈ: അധോലോകരാജാക്കന്മാരുടെ പേടിസ്വപ്നമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് സച്ചിൻ ഹിന്ദ്‌റാവു വാസേ. ആദർശധീരനായ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ആരാധകർ വിശ്വസിച്ചു. കാക്കിക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ കുറ്റവാളിയാണയാളെന്ന വിമർശനവും അന്നു ഉയർന്നിരുന്നു. വിവാദങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു എന്നും വാസേയുടെ സഞ്ചാരം.

ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെയും ഛോട്ടാരാജന്റെയും അധോലോകസംഘത്തെ ഉൻമൂലനംചെയ്യാൻ മുംബൈ പോലീസ് നടത്തിയ 63 ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ വാസേ പങ്കാളിയായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. ബഹുമതികൾക്കൊപ്പം കൊലക്കേസും സസ്പെൻഷനും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. രണ്ടാംവരവിൽ പല സുപ്രധാന കേസുകളുടെയും അന്വേഷണച്ചുമതല വഹിക്കവേയാണ് ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി തുടരുന്നൊരു കേസിൽ മുംബൈയിലെ പോലീസ് ഓഫീസറെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നത്.

കോലാപ്പുരിൽ 1972-ൽ ജനിച്ച വാസേ 1990-ലാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിൽ ചേരുന്നത്. നക്സൽ സ്വാധീനമുള്ള ഗഡ്ച്ചിറോളിയിലായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നെ താനെ വഴി മുംബൈ പോലീസിൽ. ഒട്ടേറെ സുപ്രധാന കേസുകളുടെ അന്വേഷണച്ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അതിനിടയിലായിരുന്നു ക്വാജ യൂനുസ് എന്ന യുവാവിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം. ദുബായിൽ ജോലിചെയ്യുകയായിരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ യൂനുസിനെ ഘാഡ്‌ക്കോപ്പർ ബോംബ് സ്ഫോടനക്കേസിലാണ് 2002-ൽ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

2003 ജനുവരി ആറിന് യൂനുസിനെ കാണാതായി. ഔറംഗാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഭാഷ്യം. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ യൂനുസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് സി.ഐ.ഡി. അന്വേഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. സച്ചിൻ വാസേ ഉൾപ്പെടെ നാലുപോലീസുകാർ അറസ്റ്റിലായി.

കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ വാസേയെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സസ്പെൻഷൻ നീണ്ടുപോയപ്പോൾ 2007-ൽ വാസേ രാജിവെച്ചു. കുറച്ചുകാലം ശിവസേനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കസ്റ്റഡിമരണക്കേസിന്റെ വിചാരണ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ 2020-ൽ വാസേയെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസിൽ ആൾക്ഷാമമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു ഈ നടപടി. അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടായിരുന്നു നിയമനമെങ്കിലും മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈം ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ചു. പല പ്രധാന കേസുകളുടെയും അന്വേഷണം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ ടി.ആർ.പി. തട്ടിപ്പുകേസ് അതിൽ ഒന്നുമാത്രം. ആത്മഹത്യാപ്രേരണക്കേസിൽ റിപ്പബ്ലിക് ടി.വി. മേധാവി അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ അറസ്റ്റുചെയ്ത സംഘത്തിലും വാസേയുണ്ടായിരുന്നു.

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വീടിനുമുന്നിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾവെച്ച വാഹനം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണച്ചുമതലയും സച്ചിൻ വാസേയ്ക്കായിരുന്നു. കേസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വാഹന ഉടമ മൻസുഖ് ഹിരേൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും ആരോപണങ്ങൾ വാസേയ്ക്കു നേരെ നീളുന്നതും അന്വേഷണത്തിന് എൻ.ഐ.എ. എത്തുന്നതും. ഈ കേസിൽ സച്ചിൻ വാസേയ്ക്കുള്ള പങ്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നേയുള്ളു. എങ്കിലും അറസ്റ്റിനുമുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹം അപകടം മണത്തെന്നു വേണം കരുതാൻ. ‘ഈ ലോകത്തോട് വിടപറയാൻ സമയമായെന്നു തോന്നുന്നു’ എന്ന വാട്‌സാപ്പ് കുറിപ്പ് അതിന്റെ സൂചനയാണ്.

