ന്യൂഡൽഹി: വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പാട്ടിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ വരന്റെ അമ്മായി വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ മംഗോൾപുരി മേഖലയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. സജ്ജൻകുമാറിന്റെ ഭാര്യ സുനിതയാണ് മരിച്ചത്.

ആഘോഷത്തിനിടെ പാട്ടിനെച്ചൊല്ലി സജ്ജൻകുമാറും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ആകാശ്, സന്ദീപ് എന്നീ യുവാക്കളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ യുവാക്കളിലൊരാൾ സജ്ജനെ വെടിവെച്ചപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സുനിതയ്ക്കു വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആകാശ്, സന്ദീപ് എന്നിവരെ ചണ്ഡീഗഢിൽവെച്ച് പിടികൂടിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവർ പിടിച്ചുപറി കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ്.

content highlights: ruckus over song, groom's aunt died after being hit by bullet