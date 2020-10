മുംബൈ: നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കൂട്ടുകാരി റിയാ ചക്രവർത്തിക്ക് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ബോളിവുഡിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടു സംഘത്തിന്റെഭാഗമാണ് റിയയെന്ന ആരോപണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ കോടതി റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക്കിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുവരെ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നടി റിയക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ബൈക്കുള സെൻട്രൽജയിലിൽ കഴിഞ്ഞശേഷമാണ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.വി. കോട്‌വാളിന്റെ ബെഞ്ച് ജാമ്യം നൽകിയത്.

മൂന്നുദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് അറസ്റ്റുചെയ്ത റിയയെ മയക്കുമരുന്നു കേസ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 11-ന് സെഷൻസ് കോടതികൂടി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചപ്പോഴാണ് റിയ ഹൈക്കോടതിയ സമീപിച്ചത്. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ 29-ന് വാദം പൂർത്തിയാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് ബുധനാഴ്ചയാണ്. റിയയുടെ റിമാൻഡ് പ്രത്യേക കോടതി ഒക്ടോബർ 20 വരെ നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി വിധിയെത്തുർന്ന് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടുതന്നെ അവർ ജയിൽമോചിതയായി.

സാമ്പത്തികലാഭത്തിനായി റിയ ചക്രവർത്തി വേറെയാർക്കെങ്കിലും മയക്കുമരുന്നു കൈമാറിയെന്നതിനു തെളിവൊന്നുമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർ മയക്കുമരുന്നു കടത്തുസംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ലാത്ത റിയ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാൽ കുഴപ്പങ്ങളെന്തെങ്കിലുമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതാനുമാവില്ല. റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക്കിന് മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. മയക്കുമരുന്നു ഇടപാടുകാരനായ അബ്ദൽ ബാസിത് പരിഹാറിനും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ, ഇവരോടൊപ്പം അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ട സുശാന്തിന്റെ വീട്ടുജോലിക്കാരായിരുന്ന സാമുവൽ മിരാൻഡ, ദീപേഷ് സാവന്ത് എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് റിയയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കുകയും പാസ്പോർട്ട് അടിയറവെക്കുകയും വേണം. രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. മുംബൈക്കു പുറത്തുപോകണമെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അനുമതി വാങ്ങണം. അടുത്ത പത്തുദിവസം എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണം. ആറു മാസത്തേക്ക് എല്ലാമാസവും അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം.

ഒടുവിൽ സത്യവും നീതിയും ജയിച്ചു എന്നായിരുന്നു, കോടതിവിധിയെപ്പറ്റി റിയയുടെ അഭിഭാഷകൻ സതീഷ് മാനേഷിന്ദേയുടെ പ്രതികരണം. ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരായ അനുഭവ് സിൻഹയും തപ്‌സി പന്നുവും സ്വര ഭാസ്കറും കോടതിവിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

വനിതാ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

ജയിലിൽ കഴിയുന്ന റിയയെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളിയെന്നു മുദ്രകുത്തി റിയക്കെതിരേ ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ സമാന്തര വിചാരണയ്ക്കെതിരേ വനിതാ കമ്മിഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

