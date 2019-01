ന്യൂഡൽഹി/അഹമ്മദാബാദ്: മുന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്ക് കേന്ദ്രസർവീസിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പത്തുശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിനിയമം പ്രാബല്യത്തിലായി. തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ നിയമത്തിന് പ്രാബല്യംനൽകി സാമൂഹികക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി.

ശനിയാഴ്ചയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഭേദഗതിനിയമം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗരേഖ മന്ത്രാലയം പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മുന്നാക്കക്കാരെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുക. ഈ വിഷയത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിന്നാൽ അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്‌തേക്കുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുമുമ്പ് നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നും ഉന്നതതലത്തിൽ വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. തുടർന്ന് നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് താമസിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ചതന്നെ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാക്കി അടിയന്തര ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കി

കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമമാക്കിയ പൊതുവിഭാഗക്കാർക്കുള്ള പത്തുശതമാനം സാമ്പത്തികസംവരണം ഗുജറാത്തിൽ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചമുതലുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവേശനങ്ങളിലും ഇതു ബാധകമായിരിക്കും. ഇതോടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കുശേഷം നിയമം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി ഗുജറാത്ത്.

പ്രവേശനനടപടികളുടെ ഭാഗമായി എഴുത്തുപരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിയമം ബാധകമായിരിക്കില്ല. നിയമനത്തിന് അറിയിപ്പുമാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ സാമ്പത്തികസംവരണംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ വിജ്ഞാപനമിറക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനുപിന്നാലെ, ഞായറാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷകൾ മാറ്റിയതായി ഗുജറാത്ത് പി.എസ്.സി. ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു.

നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭ ചേരേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പട്ടേൽ സംവരണ സമരത്തെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പത്തുശതമാനം സംവരണം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 50 ശതമാനമെന്ന പരിധി കടന്നതിനാൽ ഹൈക്കോടതി അത് റദ്ദാക്കി. സുപ്രീംകോടതിയിൽ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രനിയമം ഈ പരിധി നീക്കം ചെയ്തതിനാൽ കോടതിയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ നിർദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാകും മുന്നാക്കക്കാരിലെ പിന്നാക്കക്കാരെ നിർണയിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. ഉത്തരവിറങ്ങിയാലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയാകൂ.

