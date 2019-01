ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടായിരംരൂപ നോട്ടുകളുടെ അച്ചടി വളരെക്കുറച്ചതായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കുറച്ചുകാലമായി 2000 രൂപ നോട്ടിന്റെ അച്ചടി പരിമിതപ്പെടുത്തി വരികയായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. പ്രചാരത്തിലുള്ള നോ‍ട്ടിന്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് അച്ചടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ആർ.ബി.ഐ.യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2017 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ 328.5 കോടി നോട്ടുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആകെ നോട്ടുകളുടെ 50.2 ശതമാനം വരുമായിരുന്നു അത്. 2018 മാർച്ച് ആയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് 336.3 കോടിയായി വർധിച്ചെങ്കിലും ഇത് ആകെയുള്ള നോട്ടുകളുടെ 37.3 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അത് ഇനിയും കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം.

