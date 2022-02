ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട്് ചെയ്യാത്തതാണ് കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടാൻ കാരണമെന്ന് കേന്ദ്രം.

മരണവും പ്രതിദിനരോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും കൃത്യമായി അതതുദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ രോഗബാധിതമേഖല തരംതിരിച്ച് വ്യാപനം തടയാനാകൂവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ അതു നടക്കുന്നില്ല. ഒക്ടോബർമുതൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടുവരെ 24,730 മുൻകാല മരണങ്ങൾ പട്ടികയിൽ ചേർത്തു. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് 1000 മരണങ്ങളാണ് മുൻകാലമരണമെന്നനിലയിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തത്. ഈ പ്രവണത പാടില്ലെന്ന് പലതവണ കേന്ദ്രസംഘം സംസ്ഥാനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതാണ്.

കേരളത്തിനു പുറമേ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം സജീവരോഗികകളുള്ളത്. കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ 34 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേസുകൾ കുറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ രോഗസ്ഥിരീകരണനിരക്ക് 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ജില്ലകൾ 406-ൽനിന്ന് 297-ലെത്തി. അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള ജില്ലകൾ 145-ൽനിന്ന് 169 ആയി. അഞ്ചിൽ താഴെയുള്ള ജില്ലകൾ 183-ൽനിന്ന് 268-ലെത്തി.

96 ശതമാനം പേർ ആദ്യ ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിനെടുത്തു. 76 ശതമാനം പേർ രണ്ടു ഡോസും. 1.23 കോടി പേർ മുൻകരുതൽ വാക്സിനുമെടുത്തു. കൗമാരക്കാരിൽ 4.78 കോടി പേർ ആദ്യ ഡോസ് കുത്തിവെപ്പെടുത്തു. 21.63 ലക്ഷം പേർ രണ്ടു ഡോസും.

കേരളത്തിലെ വ്യാപനത്തിൽ ആശങ്ക

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ആശങ്കയുയർത്തുന്നെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ദിനംപ്രതി കേസുകൾ കൂടുന്ന ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ 24.68 ശതമാനം രോഗബാധിതരും കേരളത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചയായി 13.3 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 47.0 ശതമാനത്തിലേക്ക് രോഗസ്ഥിരീകരണനിരക്ക് ഉയർന്നു. ജനുവരി 13-ന് 49,732 കേസുണ്ടായിരുന്നിടത്തുനിന്ന് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിലെത്തിയപ്പോൾ 3,54,898 ആയി സജീവരോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി. രോഗസ്ഥിരീകരണനിരക്കിലും കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്നതിലും കേരളം മുന്നിലാണ്. ഒമിക്രോണാണ് രോഗവ്യാപനം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാകുന്ന മറ്റ് വകഭേദങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല.

