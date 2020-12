മീററ്റ്(ഉത്തർപ്രദേശ്): പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ‘മൻ കി ബാത്ത്’ പരിപാടിയിൽ പരാമർശിച്ച നായ ‘രാകേഷ്’ ഇനിയില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് അനാഥമായ നായയെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ പ്രോവിൻഷ്യൽ ആംഡ് കോൺസ്റ്റാബുലറി (പി.എ.സി.) സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

കരളിനും വൃക്കയ്ക്കുമുണ്ടായ അണുബാധയെത്തുടർന്നായിരുന്നു നായയുടെ അന്ത്യം. അഞ്ചുവയസ്സായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് പി.എ.സി. നായയെ അടക്കംചെയ്തത്. മീററ്റിൽ ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന രാകേഷ് എന്നയാളാണ് ഈ തെരുവുനായയെ ആദ്യം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് അടച്ചിടലിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുപോയി. തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്കായ നായയ്ക്ക് പി.എ.സി. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജവാന്മാരും ഭക്ഷണം നൽകുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

