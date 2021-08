ചെന്നൈ: രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മോചനം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. കേസിൽ ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്ന ഏഴുപേരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.

തടവുകാരിലൊരാളായ രവിചന്ദ്രനാണ് 30 വർഷത്തോളമായി തടവിൽക്കഴിയുന്നതിനാൽ മോചനം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയത്. രവിചന്ദ്രൻ അടക്കം ഏഴ് തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കാൻ മൂന്നുവർഷം മുമ്പ് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഗവർണറോടു ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതിക്ക്‌ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനസർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നുവർഷമായിട്ടും തീരുമാനമാകാത്തത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മോചനത്തിന് ഉത്തരവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രവിചന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് വി. ഭാരതിരാജ, ജസ്റ്റിസ് നിഷ ഭാനു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, ഇതിനെ എതിർത്ത കേന്ദ്രസർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഇതേ കേസിൽ ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്ന നളിനി സമർപ്പിച്ച സമാനമായ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം അറിയുന്നതുവരെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചത്. അതേസമയം, രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം ഹർജിക്കാരനെതിരായാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു.

