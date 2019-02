ലഖ്‌നൗ: എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ സംഘടനാച്ചുമതല ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ വദ്ര ഈ മാസം 11-ന് ലഖ്‌നൗവിലെത്തും.

കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സംഘടനാച്ചുമതല ഏറ്റെടുത്തശേഷം പ്രിയങ്ക നടത്തുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനസന്ദർശനമാണിത്. ഈ പദവിയിൽ എത്തിയശേഷമുള്ള അവരുടെ പ്രഥമ ഔദ്യോഗിക പാർട്ടി പരിപാടിയും ഇതാണ്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധിയും പടിഞ്ഞാറൻ യു.പി.യുടെ ചുമതലയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യസിന്ധ്യയും പ്രിയങ്കയ്ക്കൊപ്പം ലഖ്‌നൗവിൽ എത്തും. റോഡ്‌ഷോയും പ്രവർത്തകറാലിയും നേതാക്കളുടെ വാർത്താസമ്മേളനവുമാണ് ലഖ്‌നൗവിലെ പ്രിയങ്കയുടെ പരിപാടികൾ.

‘ഇന്ദിര തിരിച്ചുവരുന്നു’ എന്ന വാചകവുമായാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്കുവേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണപരിപാടികൾ ഒരുക്കുന്നത്. സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.പി. കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ഉണർവുപകരുക എന്ന ദൗത്യമാണ് പ്രിയങ്ക ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ യു.പി.യുടെ സംഘടനാച്ചുമതലയാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

റോഡ്‌ ഷോ നടത്തുന്നതിനാൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാകും പ്രിയങ്കയുടെ വരവിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കുക. വിമാനത്താവളത്തിന് മുന്നിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ലഖ്‌നൗ നഗരത്തിലെ മാൾ അവന്യൂവരെയുള്ള ഏതാണ്ട് 20 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ദൂരത്തിനിടെ പലയിടത്തായി പ്രിയങ്ക പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യംചെയ്യും. കുംഭമേള നടക്കുന്ന പ്രയാഗ് രാജും നെഹ്രുവിന്റെ വീടായിരുന്ന പഴയ അലഹബാദിലെ ആനന്ദ് ഭവനും സന്ദർശിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.

Content Highlights: Rahul to launch Priyanka with roadshow in Lucknow on Feb 11