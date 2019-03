ന്യൂഡൽഹി: വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനസ്സുതുറക്കാതെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. അദ്ദേഹം വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന. കേരള നേതൃത്വത്തിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയില്ല.

കോൺഗ്രസുമായി ദേശീയതലത്തിൽ സഖ്യത്തിലുള്ള പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ രാഹുൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കരുതെന്ന സമ്മർദം ശക്തമാക്കിയതിനാലാണ് തീരുമാനം വൈകുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. മതേതര ബദലിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കൂടെനിൽക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരേ മത്സരിക്കരുതെന്നാണ് സുഹൃദ് പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സി.പി.എം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും നേരിട്ടല്ലാതെ ഇക്കാര്യം രാഹുലിനെ ധരിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം, രാഹുൽ വടക്കൻ കർണാടകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് സഖ്യകക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാർലമെന്റിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷിനേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ഇതിനായി സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു. ബി.ജെ.പി.ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയിൽ രാഹുൽ മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്-ജനതാദൾ സഖ്യത്തിന് കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വാദം.

ചിക്കോടി, ബിദർ മണ്ഡലങ്ങളാണിവിടെ രാഹുലിനായി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കോൺഗ്രസിലെ പ്രകാശ് ബാബന്ന ഹുക്കേരി 2014-ൽ 3003 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ചിക്കോടിയിൽ ജയിച്ചത്. അതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ ബി.ജെ.പി.യും ഒരിക്കൽ ജനതാദളും ജയിച്ചു. ഇത്തവണ കോൺഗ്രസും ജനതാദളും സഖ്യത്തിലായതിനാൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് രാഹുൽ ജയിക്കുമെന്നാണ് ഖാർഗെ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചത്. ഇവിടെ പ്രകാശ് ബാബന്നയെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാഹുലിനായി ഒഴിയാൻ തയ്യാറാണ്.

കഴിഞ്ഞതവണ ബി.ജെ.പി.യിലെ ഭഗവത് ഗുബ 92,222 വോട്ടിന് വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് ബിദർ. അതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ കോൺഗ്രസിന്റെ കൈയിലായിരുന്നു.

സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച യു.പി., അസം, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഒഡിഷ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, രാത്രിവരെ നീണ്ട യോഗത്തിൽ ഒരുഘട്ടത്തിലും കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ചയായില്ല. സോണിയയ്ക്കുപുറമേ മൻമോഹൻ സിങ്, എ.കെ. ആന്റണി, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, വി.ഡി. സതീശൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.

