ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ച് ബി.ജെ.പി. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ. രാഹുൽ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിനോദസഞ്ചാരം നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. കോഴിക്കോട്ട് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിനോദസഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ്. അമേഠിയിൽ തോറ്റ അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലേക്ക് ഓടി. സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിയതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റരീതി, ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ, ജനസേവനതാത്പര്യം എന്നിവ മാറില്ല.’’ -നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ ദളിത് പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാലിത് ആ കുടുംബം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുലിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി വക്താവ് സാംബിത് പത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു.

