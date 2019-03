ചെന്നൈ: കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ സർക്കാർ ജോലിയിൽ വനിതകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പാക്കുമെന്ന് രാഹുൽഗാന്ധി. വനിതാ ബിൽ പാസാക്കും. രാജ്യത്ത് സമാധാനവും ഐക്യവും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് യു.പി.എ.യുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണും -രാഹുൽ ചെന്നൈയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

സാമുദായികസ്പർധ രാജ്യത്തിന്റെ ആകമാനമുള്ള വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയും ബി.ജെ.പി.യും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു വിഭാഗത്തെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വേട്ടയാടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. ചരക്ക്‌-സേവന നികുതി പൊളിച്ചെഴുതും. നികുതിനിരക്കുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രധാന്യം നൽകും -രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

റഫാൽ ഇടപാടിൽ എച്ച്.എ.എല്ലിനെ ഒഴിവാക്കി അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിയെ പരിഗണിച്ചതിൽ അഴിമതിയുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പണം മോദി കവർന്ന് അംബാനിക്ക്‌ നൽകിയെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന പതിവ് കോൺഗ്രസിനില്ല. ജനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

