ന്യൂഡൽഹി : മാപ്പ് പറയാൻ താൻ രാഹുൽ സവർക്കറല്ലെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരേ രൂക്ഷവിമർശവുമായി ബി.ജെ.പി.

രാഹുൽ തന്റെപേരിലെ ഗാന്ധി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നും ബി.ജെ.പി. ദേശീയ വക്താവ് സാംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സവർക്കറെ വിളിച്ചത് ‘മണ്ണിന്റെ മകൻ’ എന്നാണ്. എന്നാൽ ചെറുമകൻ സവർക്കറെ അപമാനിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തുന്നവനാണ് രാഹുൽ. ഗാന്ധി എന്ന പേര് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ കുടുംബം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി മോഷ്ടിച്ചതാണ് -അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സവർക്കറാകാൻ രാഹുലിന് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആരുമായും കൂട്ടുകൂടാൻ രാഹുലിന് കഴിയും. രാഹുലിന് ഉദ്ധവ് താക്കറെയാകാൻ സാധിക്കും. ഉദ്ധവിനെതിരേ നേരത്തെ രാഹുൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമയുണ്ടെന്നും സാംബിത് പറഞ്ഞു.

