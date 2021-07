ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടതിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് തെറ്റുതിരുത്താൻ അവസരം നൽകിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.

നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നിശ്ചയിച്ച് ഇരകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനെങ്കിലും സർക്കാരിന് ഇനി കഴിയും. ഇത് ശരിയായ ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഇന്ധനവില വർധനയെയും രാഹുൽ ട്വീറ്റിലൂടെ വിമർശിച്ചു. പൊതുഗതാഗതത്തിനായുള്ള ആളുകളുടെ നീണ്ടനിര കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രമല്ലെന്നും പെട്രോൾ-ഡീസൽ വില ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമാവുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

content highlights: rahul gandhi on sc stand on compensation to covid victim's family