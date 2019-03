ന്യൂഡൽഹി: വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽഗാന്ധി മത്സരിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനം രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ. യു.പി.എ.യിലെ ചില ഘടകകക്ഷികൾ എതിർപ്പുയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകത്തിലെ ബീദർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാഹുലിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. വയനാടും ബീദറും. നേരത്തേ കർണാടകത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ചിക്കോടിയെ ഒഴിവാക്കി. ബി.ജെ.പി.യുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ് ബീദർ. 2014-ൽ ബി.ജെ.പി.യിലെ ഭഗവത് ഗുബ 92,222 വോട്ടിനാണ് ഇവിടെ ജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസ്-ജനതാദൾ (എസ്) സഖ്യമുള്ളതിനാൽ ഇത്തവണ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്നാണ് സംസ്ഥാനനേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

വടക്കൻ കർണാടകത്തിലെ ബി.ജെ.പി. സ്വാധീനമേഖലയിൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം വഴി കഴിയുമെന്നും കർണാടക പി.സി.സി. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയടക്കമുള്ളവരുടെ സമ്മർദം രാഹുലിനു മേലുണ്ട്.

എന്നാൽ, ബീദറിനെക്കാൾ സുരക്ഷിത മണ്ഡലമെന്ന നിലയിൽ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഒടുവിൽ രാഹുലെത്തുമെന്നാണ് കേരള നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപനം രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്ന് ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ‘മാതൃഭൂമി’യോടു പറഞ്ഞു. 31-നകം തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനു മാത്രമേ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകൂവെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥിയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവഴി പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നതു മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാവുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

ആവശ്യം ന്യായം; തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്

“ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹത്തിലും ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയിലും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബന്ധം ദക്ഷിണേന്ത്യയും ഉത്തരേന്ത്യയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കുറച്ചുകാലമായി കേരളത്തിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമൊക്കെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ബി.ജെ.പി. ശ്രമിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലും ഭാഷയിലും ഭീഷണി നേരിടുന്നു. ഇത്തരമൊരവസരത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമാണ്. എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്”

-രാഹുൽഗാന്ധി (ഹിന്ദി പത്രം അമർ ഉജാലയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ)

