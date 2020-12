ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഏറ്റവും സഹായകമായി പ്രവർത്തിച്ച പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി മുൻനിരയിൽ. ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള ‘ഗവേൺ ഐ സിസ്റ്റംസ്’ സർവേയിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ പത്ത് എം.പി.മാരുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമനായാണ് രാഹുൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

ഉജ്ജയിനിയിൽനിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി. എം.പി. അനിൽ ഫിറോജിയാണ് ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്. നെല്ലൂരിലെ വൈ.എസ്.ആർ. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എം.പി.എ. പ്രഭാകര റെഡ്ഡി രണ്ടാമതും. ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ 15 വരെ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് നാമനിർദേശം സ്വീകരിച്ചത്. 34.24 ലക്ഷം നാമനിർദേശങ്ങൾ 512 എം.പി.മാർക്കായി ലഭിച്ചു. ഇതിൽനിന്നാണ് മികച്ച പത്തംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത്.

അനിൽ ഫിറോജിയയ്ക്ക് 77 പോയിന്റും പ്രഭാകരയ്ക്ക് 74 പോയിന്റും രാഹുലിന് 70 പോയിന്റും ലഭിച്ചു. ആദ്യ 10 സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ മറ്റുള്ളവർ ചുവടെ:

മഹുവ മൊയിത്ര (തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്), തേജസ്വി സൂര്യ (ബി.ജെ.പി.), ഹേമന്ത് തുക്കാറാം ഗോഡ്‌സെ (ശിവസേന), സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദൽ (എസ്.എ.ഡി.), ശങ്കർ ലൽവാനി (ബി.ജെ.പി.), ഡോ.ടി. സുമതി (ഡി.എം.കെ.), നിതിൻ ഗഡ്കരി-(ബി.ജെ.പി.)

