പിഴവ് സംഭവിച്ചത് കോടതിയുടെ ഭാഗത്താണെന്ന്‌ തെളിയിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം. വിധിയിലെ തെറ്റുതിരുത്താൻ സർക്കാർ നൽകിയ അപേക്ഷയെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് എങ്ങനെ സമീപിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാകും കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര അവധി കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി രണ്ടിന്‌ തുറക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ.

തങ്ങളുടെ വാക്യങ്ങളെ കോടതി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലാണ് പിഴവുസംഭവിച്ചതെന്ന വാദം സർക്കാരിന് എളുപ്പത്തിൽ സമർഥിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കില്ല. മുദ്രവെച്ച കവറിൽ തങ്ങൾ നൽകിയതെന്നുപറയുന്ന കുറിപ്പിലെ വാക്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാദങ്ങൾക്ക്‌ ശക്തിപകരുന്നില്ല. റഫാൽ വിലസംബന്ധിച്ച സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ട് പി.എ.സി. പരിശോധിച്ചുവെന്നും അതിന്റെ ചുരുക്കരൂപം പാർലമെന്റിൽ വെച്ചുവെന്നുമാണ് വിധിന്യായത്തിലുള്ളത്.

എന്നാൽ, സി.എ.ജി. റിപ്പോർട്ട് പി.എ.സി. പരിശോധിക്കുന്നുവെന്നതും അതിന്റെ ചുരുക്കരൂപം പാർലമെന്റിൽ വെക്കുന്നുവെന്നതും നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ തെറ്റുതിരുത്തൽ അപേക്ഷയിൽ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുദ്രവെച്ച കവറിൽ നൽകിയ കുറിപ്പിൽ, ‘ഈസ്’ എന്നെഴുതിയത് വിധിന്യായത്തിൽ ‘ഹാസ് ബീനും’ ‘വാസു’മാക്കി മാറ്റിയതാണ് പ്രശ്നമായതെന്നാണ്‌ സർക്കാർ പറയുന്നത്.

സർക്കാർ പറയുന്നതുപോലെയെങ്കിൽ...

നടപടിക്രമം വിവരിച്ചതാണെന്ന്‌ സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറിപ്പിലെ വാക്യങ്ങൾ അതിനു ബലം പകരുന്നില്ല. കാരണം, വിലവിവരം സി.എ.ജി.യുമായി പങ്കുവെച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നെഴുതിയതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് മറ്റു രണ്ടുകാര്യങ്ങളും. അതായത്, പി.എ.സി. പരിശോധിച്ചതും പാർലമെന്റിൽ വെച്ചതും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, രണ്ടാമത് പറയുന്ന കാര്യം മാത്രം നടപടിക്രമമായി കോടതി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ചോദ്യം.

ഇനി അതല്ല, ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളാണെന്ന്‌ സർക്കാർ വ്യക്തമായി കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവർക്കും കോടതിക്കും മാത്രമേ അറിയൂ. കാരണം, മുദ്രവെച്ച കവറിൽ നൽകിയ കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നടപടിക്രമങ്ങൾ വിവരിച്ചതാണ് എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് എളുപ്പമാണ്. കേസ് ഇതേ ബെഞ്ചിനുമുമ്പാകെതന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞപ്രകാരം തെറ്റുതിരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും.

കേന്ദ്രത്തിന്‌ തെറ്റുപറ്റിയെങ്കിൽ...

തെറ്റ് കേന്ദ്രം എഴുതിനൽകിയതിൽ തന്നെയാണെന്ന് കുറിപ്പ് പരിശോധിച്ച് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായാൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കും. വിധിയെ മാറ്റാൻ പാകത്തിലുള്ള പിഴവാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ കോടതിക്ക്‌ നിർദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇവിടെ അതല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക്, പുനഃപരിശോധനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ്.

അതിനിടെ, ഹർജിക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും പുനഃപരിശോധനാഹർജി നൽകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാവില്ല. അങ്ങനെവന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷയും അതിനോടൊപ്പം പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാവില്ല.

|Rafale Case; Question rises on the term used in the SC verdict,'is' and 'was'