ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച 40 ജവാന്മാരുടെ ജീവന്‌ പകരംചോദിക്കുന്നത് ആളില്ലാവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെയായിരിക്കുമെന്ന്‌ സൂചന. ഒരിക്കല്‍ പരീക്ഷിച്ച മിന്നലാക്രമണം (സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രൈക്ക്) ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണിത്.

ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുള്ളതിനാല്‍ പാക് സൈന്യവും ഭരണകൂടവും ജാഗ്രതയിലാണ്. അതിര്‍ത്തി ലംഘിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിലേക്കടക്കം നയിക്കുമെന്നതിനാല്‍ അക്കാര്യത്തിലും കരുതലോടെ നീങ്ങാനാണ് സൈനികതീരുമാനം. ആണവായുധങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും പാകിസ്താന്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നതിനാല്‍ അന്താരാഷ്ട്രസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണകൂടി ആര്‍ജിച്ച ശേഷമാവും കൂടുതല്‍ നീക്കം.

വിശ്വാസം കാക്കാന്‍ സേന

രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിനല്‍കാന്‍ സേനയ്ക്ക് കേന്ദ്രം അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെനടന്ന യോഗത്തില്‍, തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സമയവും സ്ഥലവും സ്വഭാവവും സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ സൈനികമേധാവിമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കിയിരുന്നു. അതിനിടെ, ഓരോ തുള്ളി കണ്ണീരിനും പകരംചോദിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശനിയാഴ്ചയും ആവര്‍ത്തിച്ചു.

ഈ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിനാണ് ഉന്നത സൈനികതലത്തില്‍ പദ്ധതി ആസൂത്രണംചെയ്യുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കരസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എല്ലാ സേനകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് ആളില്ലാവിമാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഉന്നത സൈനികവൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. മിന്നലാക്രമണത്തിന്‌ സമാനമായ ഇത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. സ്ഥലവും സമയവും അതിരഹസ്യമായിരിക്കും. കശ്മീരിന്റെ ഭൗമപരമായ സവിശേഷതകളാല്‍ പെട്ടെന്നുള്ള ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നേരിടുക പാകിസ്താന് എളുപ്പമാവില്ല.

ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ

അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ പാകിസ്താനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രഭരണകൂടം. ഭീകരര്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുന്നത് ഉടന്‍ നിര്‍ത്തണമെന്ന് അമേരിക്ക വെള്ളിയാഴ്ച പാകിസ്താനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ 48 രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക്‌ പിന്തുണയറിയിച്ചു. നയതന്ത്രതലത്തില്‍ പാകിസ്താനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാവും ഇന്ത്യയുടെ പഴുതടച്ചനീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

പാകിസ്താനെതിരായ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലും ശ്രീനഗറിലും ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ഉന്നതതലയോഗം നടന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന്റെ വസതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത്ത് ഡോവല്‍, ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ, റോ മേധാവി എ.കെ. ദാസമന, ഐ.ബി. അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ അരവിന്ദ് കുമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. രഹസ്യാന്വേഷണവിവരങ്ങളും പാകിസ്താന്റെ നീക്കങ്ങളുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും യോഗം ചര്‍ച്ചചെയ്തു.

ശ്രീനഗറില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ആര്‍.ആര്‍. ഭട്‌നാഗറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജനറല്‍, ഡി.ഐ.ജി.മാര്‍ എന്നിവരുടെ യോഗം നാലുമണിയോടെ തുടങ്ങി. രാത്രി വൈകുംവരെ നീണ്ടു. സേനയുടെ തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് അവലോകനം ചെയ്തത്.

അവധി റദ്ദാക്കുന്നു

പാകിസ്താനുമായി സംഘര്‍ഷസാധ്യത ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കരസേനയില്‍ അവധിയില്‍പോയവരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു തുടങ്ങി. മറ്റ്‌ സൈനികവിഭാഗങ്ങളിലോ സി.ആര്‍.പി.എഫ്. പോലുള്ള അര്‍ധസൈനികവിഭാഗങ്ങളിലോ തിരിച്ചുവിളിക്കല്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉത്തരവിറങ്ങുമെന്നാണ് വിവരം.

വിഘടനവാദികളുടെ സുരക്ഷ പിന്‍വലിക്കും

കശ്മീരില്‍ ഹുറിയത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിഘടനവാദി സംഘടനകളുടെ നേതാക്കള്‍ക്ക് സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. പാകിസ്താന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയായ ഐ.എസ്.ഐ.യുമായി ഇവര്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരത്തെത്തുടര്‍ന്നാണിത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജമ്മുകശ്മീര്‍ ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

