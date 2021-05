പുതുച്ചേരി: തമിഴ്‌നാടിനുപിന്നാലെ പുതുച്ചേരി സർക്കാരും കോവിഡ് സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓരോ കുടുംബത്തിനും 3000 രൂപ നൽകുമെന്നും അധികം വൈകാതെ സഹായവിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.രംഗസാമി അറിയിച്ചു. പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.എൽ.എ.മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സഹായപ്രഖ്യാപനം.

കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായ പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ, യാനം, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള 3.5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. പദ്ധതിക്കായി 105 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിന് കണ്ടെത്തേണ്ടിവരിക. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രണ്ട് ഗഡുക്കളായി 4000 രൂപയാണ് കോവിഡ് സഹായമായി നൽകുന്നത്.

തമിഴ്നാടിനും കേരളത്തിനുമൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പുനടന്ന പുതുച്ചേരിയിൽ എൻ.ആർ.കോൺഗ്രസ്-ബി.ജെ.പി. സഖ്യമാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി രംഗസാമി മേയ് ഏഴിന് സ്ഥാനമേറ്റു. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്‌ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ എം.എൽ.എ.മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വൈകുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ രാജ് നിവാസിൽനടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രോടെം സ്പീക്കറായി എൻ.ആർ.കോൺഗ്രസിലെ ലക്ഷ്മിനാരായണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ലഫ്.ഗവർണർ തമിഴിസൈ സൗന്ദർരാജൻ സത്യവാചകംചൊല്ലിക്കെടുത്തു. പിന്നീട് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ പ്രോടെം സ്പീക്കറുടെ മുമ്പാകെ എം.എൽ.എ.മാർ ഓരോരുത്തരായി എത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സാധാരണ നിയമസഭാസമ്മേളനഹാളിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കാറുള്ളതെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്പീക്കറുടെ മുറിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തിയത്.

