ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിനു പിന്നാലെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലും രംഗപ്രവേശനത്തിനൊരുങ്ങി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. വ്യാജപ്രൊഫൈലുകളിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തടയാനും കൂടിയാണ് ഈയൊരു തീരുമാനം.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ ഉടൻ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം നിലവിൽ ട്വിറ്റർ ആർക്കും വേരിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് നൽകാത്തതിനാൽ ഉടൻ പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കില്ല. ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.

Content Highlights: priyanka gandhi will active in social media soon