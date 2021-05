ന്യൂഡൽഹി: കമ്പനിയുടെ പുതിയ സ്വകാര്യതാനയം അംഗീകരിക്കാൻ ആരേയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏതുസമയവും വാട്‌സാപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോകാം. നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകാതിരിക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

വാട്‌സാപ്പിന്റെ 2021-ലെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയമാണ് കോടതിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടത്. പുതിയ നയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ അത് ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകളും വെബ്‌സൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വ്യവസായങ്ങളെയും ബാധിക്കും. മറ്റനവധി കമ്പനികളും ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സൊമാറ്റോ, ഗൂഗിൾ, സൂം, ബിഗ് ബാസ്‌കറ്റ്, ട്രൂകാളർ കൂ, റിപ്പബ്ലിക് വേൾഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളിലും ഇതുണ്ട്.

പൊതുസേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആരോഗ്യസേതു, ഐ.ആർ.സി.ടി.സി., ഭീം ആപ്പുകളും വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഉപയോക്താക്കളുടെ സമ്മതം വാങ്ങുന്ന വാട്‌സാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മേഖലയിലെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതലാണെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു.

പുതിയ സ്വകാര്യതാനയം പിൻവലിക്കാൻ വാട്‌സാപ്പിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡോ. സീമാ സിങ്, മേഘൻ, വിക്രം സിങ് എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ മറുപടിനൽകുകയായിരുന്നു കമ്പനി. കേസിൽ മേയ് 17-ന് വാദം തുടരും.

