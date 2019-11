മുംബൈ: തീവണ്ടിയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ (ഐ.ആർ.സി.ടി.സി.) വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വില റെയിൽവേ വർധിപ്പിച്ചു. മെയിൽ, എക്സ്‌പ്രസ് തീവണ്ടികളിൽ 50 രൂപയായിരുന്ന ഉച്ചയൂണിന് 80 രൂപയായി. മുട്ടക്കറിയും ചോറുമാണെങ്കിൽ 55 രൂപയിൽനിന്ന് 90 രൂപയായി ഉയർന്നു. ചോറും കോഴിക്കറിയും എന്ന പുതിയ ഒരിനംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വില 130 രൂപ. കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബിരിയാണിയും പുതിയ മെനുവിലുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി-80 രൂപ, മുട്ട ബിരിയാണി-90 രൂപ, കോഴി ബിരിയാണി-110 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്ക്. സമൂസ, പക്കവട, പഴംപൊരി തുടങ്ങി ലഘുഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളല്ലാതെ, പട്ടികയിലില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭക്ഷണസാധനവും തീവണ്ടിയിൽ വിളമ്പരുതെന്ന കർശനനിർദേശവും റെയിൽവേ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ പട്ടികയിലില്ലാത്ത പ്രത്യേക കറികളുണ്ടാക്കി ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കുമൊപ്പം നൽകി അമിതവിലയാണ് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി. കരാറുകാർ ഈടാക്കുന്നതെന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ്. ഐ.ആർ.സി.ടി.സി.യും നിരക്കുപരിശോധനാസമിതിയും നൽകിയ ശുപാർശ കണക്കിലെടുത്താണ് റെയിൽവേയുടെ പുതിയ നിരക്കുനിർണയം. അടുത്ത മാസത്തോടെ ഇത് നടപ്പാക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി. വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

രാജധാനി, തുരന്തോ, ജനശതാബ്ദി എക്സ്‌പ്രസുകളിലെയും ഭക്ഷണത്തിന് വില കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടികളിൽ ഒരു കപ്പ് ചായയ്ക്ക് എ.സി. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ 35 രൂപയും സെക്കൻഡ് എ.സി.യിൽ 20 രൂപയും സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിൽ 15 രൂപയുമാണ്. പ്രാതലിന് ഇത് യഥാക്രമം 140 രൂപ, 105 രൂപ, 65 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും യഥാക്രമം 245 രൂപ, 185 രൂപ, 120 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ്. വൈകീട്ടത്തെ ചായയ്ക്ക് ഇത് യഥാക്രമം 140 രൂപ, 90 രൂപ, 50 രൂപയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കുമ്പോൾത്തന്നെ യാത്രക്കാരന് ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വേണ്ടെങ്കിൽ യാത്രാനിരക്കുമാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ. ഈ സമ്പ്രദായം 120 ദിവസത്തിനുശേഷമേ പ്രാബല്യത്തിലാകൂ.

വിളമ്പാത്ത ‘ജനതാ മീലി’ന് 20 രൂപ

ഏഴ് പൂരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരനുമായി ‘ജനതാ മീൽ’ എന്ന ഇനമുണ്ട് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി.യുടെ ഭക്ഷണപ്പട്ടികയിൽ. എന്നാൽ, തീവണ്ടിയാത്രക്കാർക്ക് ഇത് കിട്ടാറില്ല. ഇത് വണ്ടികളിൽ വിളമ്പാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഐ.ആർ.സി.ടി.സി.യും ഇത് സമ്മതിക്കുന്നു. ഏഴ് പൂരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരനും ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 40 രൂപയെങ്കിലും ചെലവുവരുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെങ്ങനെ 20 രൂപയ്ക്ക് ഇത് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ ചോദിക്കുന്നു.

“ചില റെയിൽവേ സ്റ്റാളുകളിൽ പേരിനുമാത്രമാണ് ‘ജനതാ മീൽ’ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യംവരുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേർക്ക് ഇത് നൽകും. പിന്നീട് വരുന്നവരോട് തീർന്നെന്നുപറയും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അതിനാൽ ‘ജനതാ മീൽ’ ഒരു വണ്ടിയിലും വിളമ്പുന്നില്ല” -ഐ.ആർ.സി.ടി.സി.യിലെ ഒരു ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ജനതാ മീൽ വിളമ്പുന്നില്ലെങ്കിലും പുതിയ പട്ടികയിലും ഇത് ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ 20 രൂപയ്ക്ക് ഇത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേ പറയുന്നത്.

