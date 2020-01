ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാരിന്റെ വാർത്തകൾ നൽകിയാലേ മാധ്യമങ്ങൾക്കു പരസ്യം നൽകൂവെന്നുപറഞ്ഞ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗഹ്‌ലോതിനെതിരേ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വമേധയാ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 2019 ഡിസംബർ 16-ന്‌ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഗഹ്‌ലോതിന്റെ പരാമർശം.

ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധവും മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നതുമാണെന്നുകാട്ടി രാജസ്ഥാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് പ്രസ് കൗൺസിൽ നോട്ടീസയച്ചു. മറുപടിനൽകാൻ മൂന്നാഴ്ചവരെയാണ് സമയമനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

