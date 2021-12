ചെന്നൈ: തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അബോധാവസ്ഥയിലായി ശ്വാസം നിലയ്ക്കാറായ കുട്ടിക്കുരങ്ങിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് കാർഡ്രൈവർ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖമായി. കുരങ്ങിനെ മാറോടുചേർത്തുവെച്ച് ഹൃദയഭാഗത്ത് കൈപ്പത്തികൾകൊണ്ട് അമർത്തി പമ്പുചെയ്തും വായോടുവായ് ചേർത്ത് ഊതിയുമാണ് പെരമ്പല്ലൂർ ഒതിയം സമത്വപുരത്തെ കാർ ഡ്രൈവർ എം. പ്രഭു മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയത്.

ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി. തുടർന്ന് പ്രഭുവിനെത്തേടി പ്രശംസകളുടെ പ്രവാഹമായി. കുരങ്ങിനെ തെരുവുനായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നത് ആകസ്മികമായാണ് പ്രഭു കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ പ്രഭു നായ്ക്കളെ ആട്ടിയോടിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ജീവരക്ഷാർഥം കുരങ്ങ് സമീപത്തെ മുൾമരത്തിൽ കയറിയെങ്കിലും ഉടനെ അബോധാവസ്ഥയിലായി.

പ്രഭു കുരങ്ങിനെ വാരിയെടുത്ത് മാറോടു ചേർത്ത് വെള്ളം നൽകിയെങ്കിലും അത് കുടിച്ചില്ല. തുടർന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ മൃഗാശുപത്രിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. യാത്രാമധ്യേ കുരങ്ങിന്റെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയ പ്രഭു വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയാണ് അതിന് കൃത്രിമശ്വാസം പകർന്നത്.

There are people who still value every little life on this earth. Here Mr.Prabhu uses the first aid techniques he learned years back to resuscitate a 8 month old macaque which was attacked by a group of dogs

His swift action has saved the life of this little fella. @Thiruselvamts pic.twitter.com/bTHhIy5Km9