ചെന്നൈ: സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ പാർട്ടിപ്രഖ്യാപനം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നയുടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സത്യനാരായണറാവു പറഞ്ഞു. രജനീ മക്കൾ മൺട്രം ഭാരവാഹിയുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തിരുപ്പൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മേയ് 23-ന് ലോക്‌സഭാ ഫലം വന്നയുടൻ രജനീകാന്തിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം അറിയാം. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രജനീകാന്ത് മത്സരിക്കുമെന്നും സത്യനാരായണറാവു വ്യക്തമാക്കി. മോദിസർക്കാരിന്റെ മികച്ച പദ്ധതികളെ രജനീകാന്ത് സ്വാഗതംചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആർക്കും ഉറപ്പുനൽകാറില്ല.

2017 ഡിസംബർ 31-നാണ് രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആരാധകരെ ഒരുകുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുന്നതിനായി രജനീ രസികർ മൺട്രത്തെ രജനീ മക്കൾ മൺട്രമാക്കി മാറ്റി. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക്‌ അനുസൃതമായി കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ സംഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ രജനിക്ക് സാധിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉറപ്പിലാണ് ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാർട്ടിപ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചുപറയുന്നത്.

Content Highlights: Political Party declaration of Rajinikanth Will be After Lok Sabha Election