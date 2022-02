ന്യൂഡൽഹി: ഐ.പി.എസുകാരുൾപ്പടെയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ അഴിമതി വർധിക്കുന്നതായി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് സേനയിൽ അഴിമതി അനുവദിക്കാനാകില്ല. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പ്രത്യേക ബോധവത്കരണവും കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികളും നൽകണം. ഐ.പി.എസ്. പരിശീലനം നൽകുന്ന ഹൈദരാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭ്‌ഭായി പട്ടേൽ ദേശീയ പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ അധ്യാപകർ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ വിലയിരുത്തണമെന്നും ആനന്ദ് ശർമ എം.പി. അധ്യക്ഷനായ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു.

പോലീസിന്റെ പെരുമാറ്റം മോശം

പോലീസുകാരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതികളാണ് സാധാരണക്കാർക്കിടയിലുള്ളത്. മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പൊതുജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നുതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ പോലീസ് അക്കാദമികളിലെ കോഴ്‌സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ആധുനികീകരണത്തിന് 26,275 കോടി രൂപ

2025-26 വരേക്ക് പോലീസിലെ ആധുനികീകരണത്തിന് കേന്ദ്രം 26,275 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സുരക്ഷാഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന ജമ്മുകശ്മീർ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, മാവോവാദി മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകൽ, ഹൈ-ടെക് ഫൊറൻസിക് ലാബുകൾ സജ്ജീകരിക്കൽ, നൂതന അന്വേഷണ ഉപകരണങ്ങൾവാങ്ങൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി തുക വിനിയോഗിക്കാം.

Content Highlights: Police seen as insensitive towards commoners; corruption complaints against IPS officers: Parliamentary panel