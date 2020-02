ന്യൂഡൽഹി : കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഷഹീൻബാഗിലെ സമരപ്രതിനിധികൾ നടത്താനിരുന്ന മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്‌ക്ക് സമയം ചോദിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പോലീസിന്റെ നടപടി. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ മാർച്ച് നിർത്തി സമരസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്താനാണ് ഞായറാഴ്ച മാർച്ച് നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നാൽ, മാർച്ച് തുടങ്ങി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്‌ക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഷേധമാർച്ചിന് പോലീസിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. എന്നാൽ, തികച്ചും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്നും അതിനാൽ പോലീസ് തടഞ്ഞപ്പോൾ മടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഷഹീൻബാഗ് പ്രതിഷേധക്കാരുമായി താൻ ചർച്ചയ്‌ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൈംസ് നൗ ചാനലിന്റെ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ മാർച്ചിനൊരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ, മാർച്ചിനുള്ള അനുമതിയോ കൂടിക്കാഴ്ചയ്‌ക്കുള്ള അനുമതിയോ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

