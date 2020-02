ന്യൂഡല്‍ഹി : കടുത്ത പരിഹാസത്തിന്റെ കല്ലുകള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനുനേരെ തലങ്ങും വിലങ്ങുമെറിഞ്ഞായിരുന്നു ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ പ്രസംഗം. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, അധീർ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി, ശശി തരൂര്‍, കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എന്നിവരെ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞായിരുന്നു പരിഹാസം. ഇടയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷമെറിഞ്ഞ വടികൊണ്ടു തിരിച്ചടിക്കുകയുംചെയ്തു. കഥകളും ഉപകഥകളും കവിതകളും മേമ്പൊടിയായി ഉദ്ധരിക്കാനും മറന്നില്ല.

ലോക്‌സഭയില്‍ നന്ദിപ്രമേയചര്‍ച്ചയ്ക്കു മറുപടിപറയാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എഴുന്നേറ്റപ്പോള്‍ ഭരണപക്ഷം ജയ് ശ്രീറാം മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ഇതിനു മറുപടിയായി പ്രതിപക്ഷം മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ജയ് വിളിച്ചതില്‍ കയറിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം.

ഇത്രയുമേയുള്ളോ എന്ന് മുദ്രാവാക്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തോടു മോദിയുടെ ചോദ്യം. ഇത് ട്രെയിലര്‍ മാത്രം, ബാക്കി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സഭാനേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയുടെ മറുപടി. കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്ക് ഗാന്ധിജി വെറും ട്രെയിലറാണ്, ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഗാന്ധിജി ആത്മാവാണെന്നായിരുന്നു ഉടന്‍ മോദിയുടെ തിരിച്ചടി. ഭരണപക്ഷം ഡെസ്‌കിലടിച്ചു പിന്തുണച്ചു.

ഡല്‍ഹി നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയില്‍ ബുധനാഴ്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി കളിയാക്കി. കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ യുവാക്കള്‍ വടികൊണ്ട് മോദിയെ അടിക്കുമെന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നതു കേട്ടു. അതുകൊണ്ട് സൂര്യനമസ്കാരത്തിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതിലൂടെ എന്റെ മുതുകിന്റെ കരുത്തുകൂടും. നേരത്തേ പറഞ്ഞതിനാല്‍, കൂടുതല്‍ വ്യായാമംചെയ്യാന്‍ സമയം കിട്ടി!

ഭരണഘടനയുടെ മഹത്ത്വം പറയുന്നവര്‍ ജമ്മുകശ്മീരില്‍ അതു നടപ്പാക്കാന്‍ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ മരുമകനായ ശശി തരൂരെങ്കിലും അവിടത്തുകാരോട് കുറച്ചു പരിഗണന കാട്ടണമെന്ന് തരൂരിനോടായി മോദി പറഞ്ഞു. തരൂര്‍ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഓർമപ്പെടുത്തി.

പ്രസംഗിക്കുമ്പോള്‍ കൈകള്‍ ആഞ്ഞുവീശുന്ന സ്വഭാവമുള്ള അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയെ അക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോദി കളിയാക്കി. അധീറിനെ കാണുമ്പോഴും കേള്‍ക്കുമ്പോഴും കായികമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവിനെ അഭിനന്ദിക്കുമെന്നുപറഞ്ഞ് മോദി തെല്ലുനേരം നിര്‍ത്തി. കിരണ്‍ റിജിജു തയ്യാറാക്കിയ ‘ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ’ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരകനാണ് അധീര്‍. സംസാരിക്കുമ്പാള്‍ അധീര്‍ ജിമ്മിങ്ങും നടത്തുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തപ്പോള്‍ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചുകള്‍ക്കൊപ്പം പ്രതിപക്ഷനിരയിലും ചിരിപൊട്ടി.

പ്രതിപക്ഷനിരയില്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷിന്റെ നേരെയായി അടുത്ത അമ്പ്. അധീര്‍ പറയുമ്പോള്‍ സുരേഷ്ജി താങ്കള്‍ എന്തിനാണു ചിരിക്കുന്നത്? അതില്‍ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത കാണും. താങ്കള്‍ക്കും കിട്ടും അവസരമെന്ന് മോദിയുടെ ഒളിയമ്പ്.

ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ബഹളവുമായി ആധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും വന്നു മോദിയുടെ കമന്റ്: അധീര്‍, നിങ്ങള്‍ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റെക്കോഡ് (സി.ആര്‍.) ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് !

ഭരണഘടനയെച്ചൊല്ലി ആരോപണമുയര്‍ത്തുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നിത്യവും 100 പ്രാവശ്യം ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രംപോലെ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും മോദി പരിഹസിച്ചു. ചെയ്തുപോയ പിഴവുകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഇതുപകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: PM Modi quoted Nehru, Shastri and Lohia to counter opposition on CAA