ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യ പ്ലാസ്മ ബാങ്ക് രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് രോഗികളിൽ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി സഹായകമാവുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് ഭേദമായവരിൽനിന്നെടുക്കുന്ന പ്ലാസ്മയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ വസന്ത്കുഞ്ജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിവർ ആൻഡ് ബൈലിയറി സയൻസിലാണ് പ്ലാസ്മ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുക. കോവിഡ് ഭേദമായവർ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണമെന്ന് കെജ്‌രിവാൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗിയിൽ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ആദ്യം വിജയിച്ചത് ഡൽഹിയിലാണ്. വൈറസ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരനിലയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 49 വയസ്സുകാരനാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന തെറാപ്പിയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഏപ്രിലിലാണ് ഡൽഹിയിൽ ഈ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയ്ൻ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയെത്തുടർന്നാണ് രോഗമുക്തനായത്.

പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി

രക്തത്തിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ അടങ്ങിയ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകമാണ് പ്ലാസ്മ. ഇതിനായി ആദ്യം രക്തം ശേഖരിക്കും. പിന്നീട് ലാബിലെത്തിച്ച് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ, ശ്വേതരക്താണുക്കൾ, പ്ലേറ്റ്‌ലറ്റുകൾ എന്നിവ നീക്കി പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുക്കും. രക്തത്തിൽ 55 ശതമാനം പ്ലാസ്മയായാണ്.

* വൈറസിനെതിരേ പൊരുതാനുള്ള ആന്റിബോഡികളാൽ സമ്പന്നമായിരിക്കും കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ പ്ലാസ്മ. ഈ ആന്റിബോഡികളാണ് ഗുരുതരനിലയിലുള്ള രോഗികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഓരോ രോഗിയിലെയും വൈറസ് ബാധയുടെ തീവ്രതയനുസരിച്ചാണ് നൽകേണ്ട പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ 200 മില്ലിലിറ്ററാണ് ഒരുതവണ നൽകുക.

* നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ചികിത്സാരീതിയാണ് പ്ലാസ്മതെറാപ്പി. 1918-ൽ പകർച്ചപ്പനിയുടെ കാലത്ത് പ്ലാസ്മതെറാപ്പി പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ, ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഇതുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

