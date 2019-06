രാജ്ഗഢ്: ഇറച്ചിയടക്കമുള്ള വിഭവങ്ങളോടെ ഗ്രാമവാസികൾക്കെല്ലാം സദ്യ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ചു പുറത്താക്കുമെന്ന് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്. മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്ഗഢ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റേതാണ് അന്ത്യശാസനം.

‘താഴ്‌ന്നജാതി’യിൽപ്പെട്ടയാളാണു ബലാത്സംഗം ചെയ്തതെന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടി അശുദ്ധയായെന്നും ‘ശുദ്ധ’യാകണമെങ്കിൽ സമൂഹസദ്യ നല്കണമെന്നുമാണ് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് യോഗം ചേർന്നു തീരുമാനിച്ചത്. ഇക്കാര്യം പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ അറിയിച്ചിട്ടും സദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാത്തതിനാലാണ് കുടുംബത്തോടെ ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കാനും തൊട്ടുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തവരായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്.

സദ്യ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും സമുദായത്തിൽനിന്നും ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും പുറത്താക്കും. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടിയുണ്ടായില്ല. ജനുവരിയിൽ പരാതി ലഭിച്ചെന്നും പോലീസ് നാട്ടുകാരെ ചോദ്യംചെയ്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു സംഭവമുള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അഡീഷണൽ ഡിവൈ.എസ്.പി. നവൽ സിങ് സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

