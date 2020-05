ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി രൂപവത്കരിച്ച പി.എം. കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് വിവരാവകാശനിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലില്ല. ഈ നിധി പൊതുസ്ഥാപനമല്ലെന്ന് നിയമവിദ്യാർഥിയുടെ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഏപ്രിലിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത്. പി.എം. കെയേഴ്‌സിലെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപേക്ഷ. ഫണ്ട് കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റിന്റെ കരാർപത്രവും മറ്റു സർക്കാർഉത്തരവുകളും അപേക്ഷക ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവരാവകാശനിയമത്തിലെ വകുപ്പ് രണ്ട് എച്ചിൽ വരുന്ന പൊതുസ്ഥാപനമല്ല പി.എം.കെയേഴ്‌സ് നിധി. കൂടാതെ, ഈ നിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പി.എം.കെയേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

വിവരാവകാശനിയമമനുസരിച്ച് സർക്കാർ സഹായധനമുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുസ്ഥാപനം എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരും. പി.എം. കെയേഴ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപേക്ഷ തള്ളിയതിനെതിരേ ഹർജി നൽകുമെന്ന് വിദ്യാർഥിനി അറിയിച്ചു.

Content Highlights:P.M. Cares are not a public authority under RTI