ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് 70 പേർ മരിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ജയ്‌പുരിലെ കോട്ടയ്ക്കുമുന്നിലെ വാച്ച് ടവറിനുമുകളിൽ കയറി സെൽഫിയെടുക്കുകയായിരുന്ന 11 പേർ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കൂടുതൽ പേർ മിന്നലിന് ഇരയായത്; 41 മരണം. രാജസ്ഥാനിൽ 23 പേരും മധ്യപ്രദേശിൽ ആറുപേരും മരിച്ചു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പേമാരിയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും വൻനാശം വിതച്ചു.

ജയ്‍പുരിലെ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിത അമേർ കോട്ടയിലെ വാച്ച് ടവറിലാണ് വൻദുരന്തമുണ്ടായത്. മിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ 27 സഞ്ചാരികളുണ്ടായിരുന്നു. പരിഭ്രാന്തരായ ചിലർ വാച്ച് ടവറിൽനിന്നുചാടി. രാജസ്ഥാനിൽ ഏഴു ജില്ലകളിലായി 27 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ ഏഴുപേർ കുട്ടികളാണ്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാനും പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കുമായി 1.65 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നൽകിയതായി ദുരന്ത നിവാരണ ദുരിത വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൽ സെക്രട്ടറി ആനന്ദ് കുമാർ അറിയിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രായാഗ്‌രാജ് ജില്ലയിൽ മാത്രം 14 പേർ മിന്നലേറ്റു മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 16 ജില്ലകളിലായി 30 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്. 250-ലേറെ മൃഗങ്ങളും ചത്തു.മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ആറുപേർ മരിക്കുകയും 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്വാളിയോർ‌, ശയോപുർ ജില്ലകളിൽ രണ്ടുപേർ വീതവും ശിവ്പുരി, ശഹ്‌ദോരി ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരുകൾ ദുരിതബാധിതരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും പ്രധാനമന്ത്രി സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Content Highlights: Over 70 people succumb to lightning strikes in MP, UP, Rajasthan