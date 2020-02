ന്യൂഡൽഹി: കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് സഹായധനം നൽകാനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഗഡു അഞ്ചുകോടിയിലധികം കർഷകർക്ക് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട പുതിയ രേഖയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കർഷകർക്ക് വർഷം 6000 രൂപയുടെ നേരിട്ടുള്ള സഹായധനം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. ഇതനുസരിച്ച നാലുമാസം കൂടുമ്പോൾ 2000 രൂപ വീതമാണ് കർഷകർക്കുലഭിക്കുക. 2018 ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് പദ്ധതിയാരംഭിച്ചത്.

കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് 2.51 കോടി കർഷകർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗഡു കിട്ടിയിട്ടില്ല. 5.16 കോടി കർഷകർക്കാണ് മൂന്നാം ഗഡുവും കിട്ടിയിട്ടില്ല.

2018 ഡിസംബറിനും 2019 നവംബറിനുമിടയിൽ മൊത്തം ഒമ്പതുകോടി കർഷകരാണ് പദ്ധതിയിൽ പേരുനൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരിൽ 7.68 കോടിപ്പേർക്ക് ആദ്യ ഗഡു ലഭിച്ചു. ആറരക്കോടിപ്പേർക്ക് രണ്ടാം ഗഡുവും 3.85 കോടിപ്പേർക്ക് മൂന്നാം ഗഡുവും നൽകിയതായി വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായുള്ള രേഖകളിൽ പറയുന്നു.

ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തുക ലഭിച്ചില്ലെന്നതിന് മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ മൂന്നാംഗഡു കിട്ടിയത് 18.43 ലക്ഷംപേർക്ക്

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള അപേക്ഷകരിൽ 23.83 ലക്ഷം പേർക്ക് ആദ്യ ഗഡുവും 18.79 ലക്ഷം പേർക്ക് രണ്ടാമത്തേതും 18.43 ലക്ഷം പേർക്ക് മൂന്നാമത്തേതും കിട്ടി. ആകെ 26.13 ലക്ഷം പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പദ്ധതിയിൽ പേരുനൽകിയത്.

